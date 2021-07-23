23 Июля 2021
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Общество За рубежом
тушение пожаров Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (2019) | Фото:пресс-служба ФБУ &quot;Авиалесоохрана&quot;

Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Аляски, - CNN

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска, сообщает CNN.

Всемирная метеорологическая организация подтвердила эту инфомрацию, опираясь на спутниковые снимки.

На утро 23 июля в России действует 135 лесных пожаров общей площадью более одного миллиона гектаров, которые не тушат из-за труднодоступности, сообщает "Авиаласоохрана".

Почти все они - 118 пожаров площадью 810 390 га - находятся на территории Якутии, отмечает Regnum.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республике не хватает средств на тушение пожаров. "Я читаю много вопросов о том, что республике дали 1,7 млрд рублей на тушение пожаров и где же эти деньги. На самом деле, никаких 1,7 млрд рублей нам не давали пока еще", - заявил Николаев журналистам. Он добавил, что имеющихся средств не хватит, и скоро руководство региона снова будет обращаться к Москве за помощью.

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Теги: якутия, лесные пожары, аляска



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