23 Июля 2021
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Общество Тюменская область
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" в первом полугодии направило 295 млн руб. на мероприятия в сфере охраны труда

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда за первое полугодие. На обеспечение безопасных условий работы сотрудников предприятие направило 295 млн рублей.

Достигнуты показатели, свидетельствующие об эффективности мер в области противодействия распространению COVID-19, коллективный иммунитет на сегодняшний день составляет 80%. Все сотрудники проходят обязательную термометрию, усилен режим дезинфекции.

В рамках лечебно-профилактических мероприятий проведены периодические медосмотры восьми тысяч работников, три тысячи человек прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено 597 комплектов медицинских аптечек.  

В отчетный период закуплен большой объем спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. 

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

Одним из приоритетных направлений охраны труда является развитие культуры производственной безопасности и пропаганда неукоснительного соблюдения требований охраны труда, повышение знаний работников. Регулярно ведется контроль соблюдения санитарных норм и правил. Производственные объекты обеспечены знаками безопасности, табличками с поясняющими надписями и плакатами по безопасности труда. Обучение на курсах целевого назначения по охране труда с начала 2021 года прошли 643 работника.

АО "Транснефть – Сибирь" в текущем году подтвердило соответствие системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда требованиям стандарта ISO 45001:2018, получив соответствующий сертификат по итогам внешнего инспекционного аудита.

Для повышения культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности проводится конкурс "Лучшее подразделение по охране труда". Победителем по итогам работы за 2020 год признан коллектив ЛПДС "Конда" Урайского управления магистральных нефтепроводов. 

 

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Теги: Транснефть - Сибирь, охрана труда



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