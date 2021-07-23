В Нижневартовске наградили отличившихся в пандемию добровольцев

В Нижневартовске на площадке первой в Югре арт-резиденции "Ядро" состоялась церемония вручения знаков "За самоотверженную борьбу с пандемией" и "Спасение, помощь, отзывчивость". Во время мероприятия отметили вартовчан, которые стали волонтёрами и добровольцами в период борьбы с пандемией, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"В Нижневартовске сложилась хорошая команда добровольцев и волонтёров. Та помощь, которую вы оказывали и продолжаете оказывать, бесценна. И я хотел бы выразить слова признательности и благодарности за этот труд. Эти награды вы действительно заслужили своим неравнодушием к нашим горожанам", - сказал исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

В своём выступлении заместитель председателя думы Нижневартовска Сергей Землянкин отметил, что, "не щадя своего времени, рискуя своим здоровьем, волонтёры и добровольцы делали и продолжают делать всё то, что не каждому под силу".

Как рассказала старшая медицинская сестра отделения регистратуры поликлиники №2 "Нижневартовской городской поликлиники" Валентина Трунова, награждённая знаком "Спасение, помощь, отзывчивость", прошлый год оказался тяжёлым не только физически, но и психологически. Вместе с другими представителями нижневартовского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" она доставляла лекарства жителям города домой.

"Особенно тяжело было с пожилыми гражданами, которые были лишены возможности встречаться со своими друзьями, родственниками. Они всегда были рады нас видеть, старались угостить чем-то или напоить чаем. Мы понимали, что им не хватает живого общения, но вынуждены были отказываться, чтобы не подвергать старшее поколение риску заражения COVID-19. Конечно они расстраивались от этого, но относились с пониманием, ещё и находили слова поддержки для нас – волонтёров, которые после выполнения основной работы доставляли лекарства по адресам", - рассказала Валентина Трунова.

С марта 2020 г., когда на территории Югры был введен режим повышенной готовности и начался рост заболеваемости коронавирусом, к профилактическим мероприятиям были максимально привлечены все добровольческие (волонтёрские) организации, общественные объединения города, добровольцы (волонтёры) учреждений культуры и спорта, неравнодушные граждане.

"В нашем городе выстроились прекрасные отношения между волонтёрскими организациями и городским отделением Союза журналистов России. Мы с Городским добровольческим центром, действующим при Молодёжном центре, реализовали несколько совместных проектов: городские субботники, агломерационный медиафорум "Открытый город", проект в микрорайонах "Игры на асфальте". Прекрасно, что волонтёрское движение нашего города из года в год только прирастает, а это говорит о том, что в Нижневартовске много неравнодушных, отзывчивых людей", - отметил председатель Союза журналистов Нижневартовска Николай Молоков.

Волонтёры и добровольцы продолжают свою работу по ряду направлений. К оказанию помощи присоединились студенты ссузов и вузов, представители работающей молодёжи, представляющие различные предприятия города. Свой вклад продолжают вносить представители Гуманитарного добровольческого корпуса, которые также были отмечены во время церемонии.