Оранжевое настроение: музыкант "Чайфа" устроил пранк с журналистами, перепутавшими его с арбитром

Легендарный гитарист "Чайфа" Владимир Бегунов оказался в центре курьезного скандала. Журналисты ряда СМИ перепутали мэтра с футбольным арбитром Владиславом Безбородовым, жену которого обвинили в избиении сына известного певца Стаса Пьехи.

"Третий день подряд Владимиру Бегунову звонят представители таких СМИ как @rbc_ru, @izvestia_ru, @kp.ru, @ura_ru, @muztv, Life.ru, @starhit.ru с вопросами о ситуации, о которой мы бы без них и не узнали. Не хочется писать о ней здесь, ограничимся лишь тем, что Бегунову звонят с вопросами футбольному судье Владиславу Безбородову, как бы странно это ни звучало. Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили!" - отметили авторы хита "Оранжевое настроение".

Примечательно, что сам Бегунов вошел во вкус и после вопросов представителей СМИ не в его адрес стал искрометно шутить и даже устроил пранк. Вот так он отреагировал на слова про якобы выходку его жены:

"Она истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома – тем более".

Эти слова процитировали СМИ.