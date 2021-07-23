В Челябинской области за стуки умерло 15 человек с COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки у 312 человек подтвержден COVID-19, скончались 15 пациентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 72 тыс. 329 человек. В настоящий момент в регионе 4 тыс. 729 заболевших. За сутки выписаны 186 человек, всего в регионе выздоровели 64 тыс. 266 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек, из них непосредственно от COVID-19 скончалось 13. Еще у двух человек коронавирус был сопутствующим заболеванием.