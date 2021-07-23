Глава ЦРУ признался, что поседел, работая в Москве

Новый глава ЦРУ Уильям Бернс поделился воспоминаниями о работе в России. "Большая часть седых волос появилась у меня, когда я служил послом США в России", - заявил он в интервью радио NPR.

Бернс работал в Москве всего три года – с 2005 по 2008 гг. Тем не менее, у многих российских высокопоставленных чиновников остались о нем приятные воспоминания.

Так, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, узнав, что Бернс возглавит, ЦРУ, говорил: "Он человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы [Джины Хаспел]".

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов иронично прокомментировал высказывание Бернса о седых волосах после жизни и работы в России: "После эфиров на "Эхе".

Между тем, Бернс в интервью также высказался по поводу так называемого "гаванского синдрома" – необъяснимого недомогания, которое появлялось у американских дипломатов на Кубе. Глава ЦРУ не исключил, что к этому могла быть причастна Россия, но объективных доказательств этого у США нет. Речь идет о слуховых галлюцинациях, ощущениях давления в голове, проблемах со зрением. Дипломаты и сотрудники спецслужб, работавшие в Гаване, жаловались на подобные симптомы с 2016 года.