Сафронов заявил о "конвейере" по делам о шпионаже и госизмене в России

Находящийся более года под арестом советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов написал статью о том, как следствие работает с подозреваемыми по делам о госизмене и шпионаже. Его колонка опубликована в "Ведомостях".

Журналист рассказал, что дела за госизмену в России возбуждаются "в отношении конкретного лица, а не по факту утечки какой-либо информации за рубеж". Лефортовский суд Москвы при этом удовлетворяет 100% из ходатайств о заключении подозреваемого под стражу.

Подозреваемый "фактически лишен возможности как-то защищаться", пишет Сафрнов. Адвокаты по назначению, которых обязан вызвать следователь, "с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения".

Журналист заявил, что в год по шпионским статьям осуждают около десяти человек. По его данным, в оперативной разработке, "по самым скромным подсчетам", находится не менее 50–70 человек.

"Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем. Любым", — пишет Сафронов.

Ранее бывший журналист "Ведомостей" и "Коммерсанта" рассказал о том, как, с его точки зрения, продвигается следствие. Он заявил, что за полгода никто из следственной группы не дал разъяснений по сути предъявленных обвинений.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. Напомним, ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. 30 июня Мосгорсуд продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса".

В Роскосмосе ранее опровергали, что дело Сафронова связано со службой в госкорпорации. Однако в декабре президент Владимир Путин заявил, что эпизод связан именно с работой на посту советника Дмитрия Рогозина.