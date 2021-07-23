Жителей Ботаники ранним утром поднял очередной патриотический флешмоб "Сима-ленда"

Команда компании "Сима-ленд" решила удивить город очередным патриотическим флешмобом, однако место для этого, по мнению горожан, выбрала не самое удачное. Сегодня жителей Ботаники, проживающих рядом с ТЦ "О`кей", в 6.00 разбудили громкая музыка и голос ведущей, поднимающей патриотический дух сотрудников через микрофон.

Как оказалось, после утреннего благоустройства парка недалеко от "Дирижабля", движение Putin Team решило записать видео в поддержку российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио. Сотрудники компании с зонтиками разных цветов выстроились в пять колец, символизируя олимпийский флаг, не забыли ребята и про триколор.

Инициатива, бесспорно, благородная, поскольку в этом году российская сборная не сможет участвовать под флагом своей страны. Однако жители района не сильно вдохновились патриотическими мотивами ранним утром в пятницу. Как рассказала читательница Накануне.RU, флешмоб разбудил ее четырехмесячного ребенка, да и мужа поднял на работу намного раньше положенного.

"Мы и так в последнее время плохо спим, и вот сегодня меня будит… это. Ребенок капризничает, потому что не смог выспаться, и я его понимаю. Хотят устраивать свои "концерты" или что там – пусть делают это где обычно, а здесь спальный район, будний день, 6 утра!!! Патриотизм дело хорошее, но в данном случае ничего кроме ненависти такие "акции" не вызывают. Совесть надо иметь", - негодует Татьяна.

В социальных сетях жители Ботаники тоже высказывают свое недовольство. Кто-то размышляет о политике компании, а те, на кого, по всей видимости, и обрушились патриотические настроения компании сегодняшним утром, предлагают выяснить адреса организаторов флешмоба и прийти к ним утром под окна с динамиками.

Напомним, что волонтеры компании "Сима-Ленд" уже не первую неделю прибирают набережные и парковые зоны Екатеринбурга, преображая замусоренные территории в приятные глазу зоны отдыха. В прошлый раз добровольцы занялись набережной Верх-Исетского пруда, пляжем в районе улицы Новостроя и провели генеральную уборку в парке Химмаш.