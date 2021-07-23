Российская лучница упала в обморок на Олимпиаде в Токио

Российская лучница Светлана Гомбоева упала в обморок на квалификационном раунде Олимпиады в Токио. Врачи диагностировали у девушки солнечный удар – сейчас в столице Японии около 35 градусов и сильная влажность.

Всего в квалификации участвовало трое россиянок: Ксения Перова (она по итогам квалификации вошла в десятку лучших), Елена Осипова и Светлана Гомбоева.

"Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота", - цитирует ОКР Станислава Попова, тренер нашей команды по стрельбе из лука.

"Мы с Еленой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина – погода", – поделилась Ксения Перова.

Сейчас со спортсменкой все в порядке – она вместе с остальной командой вернулась в олимпийскую деревню.