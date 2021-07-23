23 Июля 2021
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Мусорный полигон, чайки (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Камышлова не дали мэрии продать долю в свалке возле Обуховского месторождения

Администрация Камышлова пыталась отмежеваться от доли в скандальной свалке, находящейся в районе Обуховских минеральных вод. Резонансный вопрос был вынесен мэрией на заседание думы. Как сообщает издание "Вечерние ведомости", вопрос был снят депутатами с рассмотрения.

Депутат Думы Владимир Лепихин при этом задал вопрос насчет прибыльности полигона. Как выяснилось, бюджет ничего не получает от свалки. Есть вероятность, что она хоть и приносит прибыль, но только не муниципальным собственникам.

Таким образом, вопрос был снят из повестки до начала заседания.

Напомним, что в округе горно-санитарной охраны Обуховского месторождения подземных минеральных вод (согласно постановлению правительства) находится крупная свалка бытовых и промышленных отходов. Существует версия, что собственниками предприятия, которое получило лицензию на размещение отходов, являются сразу две мэрии - администрации Камышловского района и городского округа, МУП "Камышловские минеральные воды" и некое ООО "Чистота.ру Холдер". При этом, судя по публичной кадастровой карте, свалка уже "залезла" на земли лесного фонда.

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Теги: свалка, экология, Свердловская область



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