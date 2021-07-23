Глава ЦРУ: Вопрос происхождения COVID-19 может быть не раскрыт

Власти США пока не пришли к окончательному выводу о происхождении нового коронавируса, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью радио NPR.

По его мнению, мир может так и не узнать о причинах появления COVID-19.

Он пообещал, что ЦРУ продолжат делать все возможное, чтобы собрать информацию об истоках вируса.

Ранее в Китае заявили, что не будут следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении коронавируса. Правительство КНР поддержит проведение расследования, основанного на научном подходе, без политизации вопроса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя это заявление, назвал позицию Китая "безответственной и опасной". По ее словам, в Вашингтоне продолжают призывать Пекин предоставить доступ к данным и образцам SARS-CoV-2, которые якобы не были получены ранее, пишет Regnum.