23 Июля 2021
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ЦРУ, штаб-квартира (2016) | Фото: nineoclock.ro

Глава ЦРУ: Вопрос происхождения COVID-19 может быть не раскрыт

Власти США пока не пришли к окончательному выводу о происхождении нового коронавируса, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью радио NPR.

По его мнению, мир может так и не узнать о причинах появления COVID-19.

Он пообещал, что ЦРУ продолжат делать все возможное, чтобы собрать информацию об истоках вируса.

Ранее в Китае заявили, что не будут следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении коронавируса. Правительство КНР поддержит проведение расследования, основанного на научном подходе, без политизации вопроса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя это заявление, назвал позицию Китая "безответственной и опасной". По ее словам, в Вашингтоне продолжают призывать Пекин предоставить доступ к данным и образцам SARS-CoV-2, которые якобы не были получены ранее, пишет Regnum.

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Теги: цру, коронавирус, сша



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