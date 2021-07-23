В Тюменской области 14 организаций закрыты из-за нарушений "коронавирусных" ограничений

В июле тюменским региональным управлением Роспотребнадзора проверено 227 объектов. На 57 выявлены нарушения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19. Всего составлено 68 протоколов, из них 14 – об административном приостановлении деятельности, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо напомнила, что в регионе продолжается "коронавирусная" вакцинация. По данным на 22 июля, привито более 446 тыс. человек, что составляет 38% от взрослого населения области и 64% от плана.

"Вакцинация – это основная мера профилактики распространения вируса COVID-19. Она предотвращает осложнения заболевания и фатальный исход. Маску в местах массового скопления людей необходимо носить всем, независимо от того, привился человек или нет", - сказала Шарухо.

Напомним, 20 июля на две недели в регионе остановлено оказание плановой медицинской помощи. Также в области растёт количество беременных женщин с подтвержденным коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. Сейчас 124 женщины лечатся в перинатальном центре, из них 12 находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще 181 женщина проходит лечение амбулаторно.

"Медики отмечают, что у беременных возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры и ограничиться в контактах. Членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, и близкому окружению врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания", - сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 2 тыс.155 беременных женщин.