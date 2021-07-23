Екатеринбургских полицейских будут прививать от ковида прямо на работе

Глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров договорился с медиками о вакцинации полицейских прямо по месту их службы.

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Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, такой формат выбран для организованного и массового привития всех желающих от коронавирусной инфекции. Предполагается, что вакцинация повысит уровень здоровья личного состава и минимизирует риск распространения опасного заболевания в условиях сложной эпидобстановки. Кроме того, наличие иммунитета от ковида у стражей порядка защитит уральцев, с которыми они ежедневно взаимодействуют при исполнении служебных обязанностей.

В течение недели в подразделениях УМВД будет работать бригада медработников, которые обеспечивают вакцинацию подразделений екатеринбургского гарнизона полиции. Как заверили в ведомстве, приняты все меры предосторожности: сотрудники обеспечены защитными масками, выполняется соблюдение социальной дистанции.

Для недопущения скопления большого количества полицейских вакцинация будет проводиться в спорткомплексе УМВД по утвержденному графику.