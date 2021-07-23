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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Глава ЦИК не хочет, чтобы россияне праздно созерцали на диванах процесс голосования

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова возмутилась публикациями в СМИ, которые написали, мол, председатель ЦИК считает виртуальное наблюдение за выборами удовлетворением простого любопытства.
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Напомним, ранее Памфиловой не понравилось, что партии выступают против отмены трансляции видеонаблюдения с выборов в интернете. Раньше за ними мог следить любой избиратель, теперь же нужно быть как минимум наблюдателем и пройти ряд процедур, чтобы просто смотреть на происходящим на участке во время трехдневных выборов.

Памфилова заявила, что так не считает, а объем видеотрансляции будет увеличен на предстоящих выборах в 15 раз по сравнению с предыдущими выборами.

"Но наш мониторинг прежних кампаний показывает, что огромный видеопоток в режиме онлайн на самом деле "рождал" совсем незначительное количество аргументированных обращений о возможных нарушениях. Затратно, неэффективно, нерезультативно. Вот почему я категорически против профанации видеонаблюдения, его превращения в дорогостоящую бессмыслицу", - заявила Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

Она снова не осталась равнодушной к диванам, на которых, по ее мнению, возлежат "праздные наблюдатели": "Следует четко разделять праздное диванное созерцание и предметное квалифицированное видеонаблюдение активных граждан, имеющее конкретный выход, конкретный результат".

"Предложенный нами вариант видеонаблюдения оптимален и гораздо менее затратный: вместо интернета видеотрансляция и полная запись процесса голосования на участках будет осуществляться на специальных порталах, доступ к которым будут иметь все партии, кандидаты, избирательные комиссии всех уровней, наблюдатели, - заявила Памфмилова. - И у каждого избирателя - активного гражданина - право вести видеонаблюдение сохраняется, только оно должно быть подкреплено обязанностью пройти хотя бы минимальный ликбез для адекватной оценки видеотрансляции: не просто смотреть, а осмысленно комментировать и понимать, какая на экране проходит процедура. Это должно быть квалифицированное целенаправленное наблюдение, призванное предотвращать или выявлять нарушения".

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Теги: элла памфилова, видеонаблюдение, трехдневное голосование, критика



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