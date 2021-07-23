23 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Розыск несовершеннолетнего в Екатеринбурге (2021) | Фото: СРОО &quot;ДПСО&quot;ПРОРЫВ&quot; Свердловская область

В Екатеринбурге с начала месяца разыскивают подростка, пропавшего на Уралмаше

В Екатеринбурге разыскивается 15-летний подросток, который пропал на Уралмаше еще 2 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в СРОО "ДПСО"ПРОРЫВ" Свердловской области.

На момент пропажи Рамазан был одет в черные бриджи, синюю футболку и черные кроссовки с оранжевой полоской. Среди отличительных черт: рост 164 см, телосложение среднее, карие глаза и темные волосы. На правой руке в области мизинца имеется след от спицы похожий на ожог.

Розыск несовершеннолетнего в Екатеринбурге(2021)|Фото: СРОО "ДПСО"ПРОРЫВ" Свердловская область

К розыскам пропавшего подключился и ОП №15 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону – (343)356-42-15 либо на номер руководителя поискового отряда Наталии "Лиса" – 89000440220

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Теги: розыск, Екатеринбург, подросток, Уралмаш



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