В Екатеринбурге с начала месяца разыскивают подростка, пропавшего на Уралмаше

В Екатеринбурге разыскивается 15-летний подросток, который пропал на Уралмаше еще 2 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в СРОО "ДПСО"ПРОРЫВ" Свердловской области.

На момент пропажи Рамазан был одет в черные бриджи, синюю футболку и черные кроссовки с оранжевой полоской. Среди отличительных черт: рост 164 см, телосложение среднее, карие глаза и темные волосы. На правой руке в области мизинца имеется след от спицы похожий на ожог.

К розыскам пропавшего подключился и ОП №15 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону – (343)356-42-15 либо на номер руководителя поискового отряда Наталии "Лиса" – 89000440220