Железнодорожный мост на Транссибе обрушился в Забайкалье из-за паводка

Железнодорожный мост обрушился на Трансибирской магистрали в Сретенском районе Забайкальского края, сообщает ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло из-за сильных дождей. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях. Как передает корреспондент Накануне.RU , сейчас оно восстановлено, поезда идут чаще, чем обычно.

Уточняется, что мост пострадал на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга. На место направилась группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда.

В Забайкалье в результате паводка подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Также смыто пять автомобильных мостов. В регионе действует штормовое предупреждение.

В июне в восьми муниципалитетах Забайкальского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Александр Осипов поручил МЧС доставить продукты питания и товары первой необходимости в пострадавшие от паводка населенные пункты.