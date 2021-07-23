23 Июля 2021
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Транссиб, обрушение моста (2021) | Фото: t.me/agurulev

Железнодорожный мост на Транссибе обрушился в Забайкалье из-за паводка

Железнодорожный мост обрушился на Трансибирской магистрали в Сретенском районе Забайкальского края, сообщает ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло из-за сильных дождей. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях. Как передает корреспондент Накануне.RU , сейчас оно восстановлено, поезда идут чаще, чем обычно.

Уточняется, что мост пострадал на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга. На место направилась группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда.

Транссиб, обрушение моста(2021)|Фото: t.me/agurulev

Транссиб, обрушение моста(2021)|Фото: t.me/agurulev

Транссиб, обрушение моста(2021)|Фото: t.me/agurulev

Транссиб, обрушение моста(2021)|Фото: t.me/agurulev

В Забайкалье в результате паводка подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Также смыто пять автомобильных мостов. В регионе действует штормовое предупреждение.

В июне в восьми муниципалитетах Забайкальского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Александр Осипов поручил МЧС доставить продукты питания и товары первой необходимости в пострадавшие от паводка населенные пункты.

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Теги: железнодорожный мост, забайкалье, паводок, транссиб



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