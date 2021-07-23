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Экономика Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Нижний Тагил получит 1,8 млрд рублей на строительство моста через городской пруд

Правительство Свердловской области на 305,9 млн рублей увеличило объем субсидий на 2022 год Нижнему Тагилу на строительство моста через городской пруд. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Всего на строительство моста в следующем году город получит 1,8 млрд рублей. После ввода его в эксплуатацию повысится транспортная связность городских районов, а центральная часть Нижнего Тагила освободится от транзитных большегрузов.

Напомним, возведение моста через городской пруд началось в марте 2020 года. Контракт на строительство был официально заключен в середине января, его стоимость составила около 4 млрд рублей.

Весной этого года общественники обнаружили нелегальный карьер, скалу и грунт с которого отправляли на строительство моста.

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Теги: мост, пруд, субсидии, Нижний Тагил



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