23 Июля 2021
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Политика В России За рубежом
боевики, африка, боко харам, война (2021) | Фото: Stringer/Anadolu Agency

Руководитель СОМБ призвал Запад перестать оказывать поддержку центральноафриканским боевикам

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов обратил внимание мирового сообщества на зверства боевиков в Центральноафриканской Республике.

Жестокое убийство мирных жителей в окрестностях города Босангоа не оставило равнодушными даже опытных российских инструкторов, которые работают в ЦАР. Они прибыли на место происшествия в составе отряда с местными жандармами, поскольку проводили рейд этой местности.

Иванов отметил, что власти страны уже предпринимают все необходимые действия для поимки преступников, которые совершили это ужасное преступление.

«Правительство заверяет национальное и международное сообщество в том, что инициирует судебное расследование. Его целью станет выявление лиц, совершивших эти ужасные преступления, их сообщников и привлечение виновных к ответственности», — говорится в заявлении пресс-секретаря центральноафриканского правительства.

Глава СОМБ заявил о необходимости осудить действия боевиков на международном уровне и отказаться от предоставления радикалам любого рода поддержки.

«Международное сообщество должно обратить внимание на это преступление и осудить действия боевиков, целью которых является запугивание местного население. Не может быть никакой поддержки действиям боевиков. Не должно быть никакой силы, которая оказывает им политическую, материальную или информационную помощь», — написал Иванов в своих соцсетях.

Инцидент в окрестностях Босангоа пытались использовать против россиян, работающих в ЦАР. Неизвестные распространяли слухи о том, что инструкторы якобы причастны к убийству мирных граждан. Однако центральноафриканцы не верят в подобные байки, которые придумывают западные журналисты, чтобы помешать работе специалистов из России. В своих материалах они называют россиян «ЧВК Вагнера».

Помощь российских инструкторов высоко ценится жителями ЦАР, которые регулярно выходят на шествия в поддержку сотрудничества Банги и Москвы.

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Теги: сомб, боевики, цар, российские инструкторы, босангоа, банги чвк вагнера



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