СМИ: бывшей жене Грудинина не удалось снять его с выборов в Госдуму

Рабочая группа ЦИК России 23 июля не нашла оснований для исключения бывшего кандидата в президенты РФ Павла Грудинина из партсписка КПРФ на выборах в Госдуму.

Его экс-супруга заявила о сокрытии бизнесменом доли в белизском оффшоре. При этом доказательства в Центризбирком она не предоставила.

24 июля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации списка КПРФ, но если после этого обнаружатся факты владения зарубежными активами, то вопрос о снятии с выборов Грудинина может встать снова, пишет "Коммерсант".

Политолог Аббас Галямов полагает, что до снятия кандидатуры в этот раз дело и вовсе не дойдет. По Сети, между тем, опять прокатилась волна обвинений Грудинина в "сокрытии имущества и в жульничестве", в том, что он "буржуй и миллиардер", а юрист Илья Ремесло даже назвал "наличие офшорной компании" у коммуниста "диагнозом руководству КПРФ".

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