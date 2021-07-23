23 Июля 2021
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Политика В России
Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина (2017) | Фото: youtube.com

СМИ: бывшей жене Грудинина не удалось снять его с выборов в Госдуму

Рабочая группа ЦИК России 23 июля не нашла оснований для исключения бывшего кандидата в президенты РФ Павла Грудинина из партсписка КПРФ на выборах в Госдуму.
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Его экс-супруга заявила о сокрытии бизнесменом доли в белизском оффшоре. При этом доказательства в Центризбирком она не предоставила.

24 июля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации списка КПРФ, но если после этого обнаружатся факты владения зарубежными активами, то вопрос о снятии с выборов Грудинина может встать снова, пишет "Коммерсант".

Политолог Аббас Галямов полагает, что до снятия кандидатуры в этот раз дело и вовсе не дойдет. По Сети, между тем, опять прокатилась волна обвинений Грудинина в "сокрытии имущества и в жульничестве", в том, что он "буржуй и миллиардер", а юрист Илья Ремесло даже назвал "наличие офшорной компании" у коммуниста "диагнозом руководству КПРФ".

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Теги: Грудинин, Госдума, выборы



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