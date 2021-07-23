Космонавты поддержали российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые работают на МКС, поприветствовали участников Олимпиады в Токио и поддержали отечественных спортсменов.

По словам Дуброва, данные Игры - особое "испытание для всех спортсменов и в первую очередь для представителей нашей страны". Как отметил Новицкий, самой большой наградой являются любовь и уважение соотечественников.

Космонавты пожелали российским спортсменам удачи и пообещали болеть за них.

Как сообщалось, российского лидера Владимира Путина на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио никто не будет представлять. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился сказать, будет ли кто-то из официальных лиц представлять Россию на открытии соревнований.