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Общество В России
(2004) |

Космонавты поддержали российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые работают на МКС, поприветствовали участников Олимпиады в Токио и поддержали отечественных спортсменов.

По словам Дуброва, данные Игры - особое "испытание для всех спортсменов и в первую очередь для представителей нашей страны". Как отметил Новицкий, самой большой наградой являются любовь и уважение соотечественников.

Космонавты пожелали российским спортсменам удачи и пообещали болеть за них.

Как сообщалось, российского лидера Владимира Путина на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио никто не будет представлять. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился сказать, будет ли кто-то из официальных лиц представлять Россию на открытии соревнований.

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Теги: МКС, космонавты, Олимпиада



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