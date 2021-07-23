Окружные избиркомы завершают прием документов от одномандатников

Окружные избирательные комиссии России 23 июля заканчивают прием документов кандидатов от партий по одномандатным округам, необходимые для выдвижения на выборы депутатов Госдумы.

Документы примут не позднее 24 часов по местному времени 23 июля, напомнила глава ЦИК Элла Памфилова. Избирком России заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным округам от 15 политических партий. К настоящему моменту выдвинуто 6 тыс. 389 кандидатов, из них 4 тыс. 178 человек — по федеральному избирательному округу и 2 тыс. 211 кандидатов - по одномандатным округам, в том числе 174 самовыдвиженца, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, политические партии пошли в атаку на Центризбирком, утвердивший новый порядок доступа к видеокадрам с избирательных участков на предстоящих выборах в Госдуму. На этот раз они не будут публичными, да и обеспечение участков видеонаблюдением во время многодневных выборов носит не обязательный, а рекомендательный характер.

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