23 Июля 2021
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Российский футбольный союз, РФС (2016) | Фото: championat.com

РФС берет под контроль переходов футболистов в другие клубы

Российский футбольный союз запускает систему, которая будет отслеживать переходы спортсменов в другие клубы и страны.

Сервис будет содержать сведения о договорах, сроках, юридической правомерности, финансовых условиях. Данные будут передаваться в подразделение ФИФА под названием Clearing House, автоматизирующее выплату вознаграждений за воспитание игроков и отвечающее за проверку финансового сопровождения переходов.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, сервис предназначен для оформления любых форм переходов профессиональных футболистов внутри страны, из России в другие страны и в обратном направлении. Со временем к работе с сервисом будут привлекаться и любительские клубы.

Ранее главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назвал условия, при которых согласится возглавить сборную России. 52-летний специалист готов работать с национальной командой только при условии, что сможет продолжить быть главным тренером "Ростова". 

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Теги: РФС, футбол



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