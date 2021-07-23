23 Июля 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Минздрав призвал переболевших коронавирусом провериться на риск тромбозов

У 20–30% людей, которые переболели коронавирусом и у которых были выявлены признаки постковидного синдрома, могут развиться тромбозы.

Как говорится в памятке Минздрава, людям, перенесшим инфекцию, необходимо пройти углубленную диспансеризацию для выявления изменения в организме.

Кроме того, у переболевших, по данным министерства, в 31,7% случаев возникает отдышка, кашель (13,5%), боль в груди и тахикардия (12,7%).

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что поражение легких при коронавирусе в последнее время стало развиваться примерно вдвое быстрее.

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Теги: коронавирус, вакцина



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