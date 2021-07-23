Дорожные камеры будут отслеживать еще один тип нарушений

Водителей в России будут штрафовать за выключенные ходовые огни и фары ближнего света.

Новые штрафы будут выписывать в 12 регионах. Фиксировать нарушения будут дорожные камеры. Штрафы начнут выписывать, начиная с осени. Речь идет о Москве, Крыме, Твери, Омске, Иркутске, Красноярске и Волгоградской области.

Власти каждого региона будут решать самостоятельно, когда запустить новую функцию камер, которые будут распознавать выключенные габариты и фары с помощью искусственного интеллекта.

В настоящее время водители должны передвигаться с ближним светом фар в любое время суток. Нарушение карается штрафом в 500 рублей, сообщает Autonews.ru.

Тем временем, в России предложили в 6 раз увеличить штраф за пользование телефоном за рулем.