23 Июля 2021
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Экономика В России
Рабочий завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Росстат: промпроизводство в первой половине 2021 года выросло на 4,4%

Индекс промышленного производства в России в первом полугодии текущего года вырос на 4,4% по сравнению с первой половиной 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, этот показатель в июне увеличился по сравнению с июнем прошлого года на 10,4%. Производство в июне по сравнению с маем фактически выросло на 1,3%.

В июне наибольший рост в годовом выражении показала добыча нерудных материалов, драгоценных и полудрагоценных камней (57,4%). Добыча полезных ископаемых в прошлом увеличилась на 13,8% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в июне выросла на 7,7% в годовом выражении.

Отметим, что в январе производство сократилось на 2,5%, в феврале на 1,4%, в марте был замечен рост производства на 1,1%, позже Росстат пересмотрел данные по росту промпроизводства в марте 2021 года - с 1,1% до 2,3%. 

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Теги: Росстат, промпроизводство



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