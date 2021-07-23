23 Июля 2021
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Запрашивать госуслуги можно будет по банковской идентификации

С 1 сентября текущего года запрашивать госуслуги можно будет в информационных системах банков, минуя авторизацию на сайте госпортала.

Для этого регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации приравняют к банковской идентификации. Это позволит подать заявление, каждый раз не проходя авторизацию на портале. Эксперимент будет проводиться до конца 2022 года, сообщает ТАСС.

В начале июля портал "Госуслуги" начал ставить посетителей в очередь на вход с ожиданием до 30 минут из-за большого наплыва посетителей.

В сообщении говорится, что одновременно сайтом пользуются более 500 тысяч человек.

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Теги: госуслуги, идентификация, банки



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.07.2021 13:06 Мск Портал госуслуг ввел 30-минутную очередь на вход


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