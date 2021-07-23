Запрашивать госуслуги можно будет по банковской идентификации

С 1 сентября текущего года запрашивать госуслуги можно будет в информационных системах банков, минуя авторизацию на сайте госпортала.

Для этого регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации приравняют к банковской идентификации. Это позволит подать заявление, каждый раз не проходя авторизацию на портале. Эксперимент будет проводиться до конца 2022 года, сообщает ТАСС.

В начале июля портал "Госуслуги" начал ставить посетителей в очередь на вход с ожиданием до 30 минут из-за большого наплыва посетителей.

В сообщении говорится, что одновременно сайтом пользуются более 500 тысяч человек.