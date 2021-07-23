23 Июля 2021
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Происшествия Центральный ФО Москва
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Обвиняемая в аварии с погибшими детьми обжаловала свой арест

18-летняя участница автоаварии Валерия Башкирова, которая насмерть сбила трехлетнего и пятилетнего детей в Москве, обжаловала свой арест до 16 сентября.

Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, Валерия Башкирова помещена в камеру с 22 арестантками. Девушка не имеет жалоб, говорит, что не чувствует никакого давления. Ее будет регулярно посещать тюремный психолог, сообщает ТАСС.

Напомним, 16 июля на улице Авиаторов в Москве автомобиль наехал на троих детей в сопровождении родителей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. 

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Теги: Москва, ДТП, дети



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