Из-за глобального сбоя в интернете перестали работать сайты десятков компаний

Сайты десятков компаний по всему миру перестали работать из-за глобального сбоя в интернете.

На время пользователи Сети не могли зайти на такие сайты, как McDonald’s, EA Sports, Google, British Airways, Airbnb и многих других. Также сбои отмечены в работе двух крупнейших игровых сетей - PlayStation Network и Steam.

Технические проблемы у оператора, предоставляющего DNS-услуги, компании Akamai и привели к глобальному сбою.

Оператор сообщил об устранении неполадки, пишет "Коммерсант".

Ранее в России прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета.