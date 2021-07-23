23 Июля 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кисловодске задержаны семь сторонников ИГ

Семеро сторонников запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ) задержаны в Кисловодске.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, они пытались организовать теракт в здании городского отдела полиции. Среди задержанных — Тимурлан Гогуев, которого следствие называет организатором ячейки ИГ в Кисловодске.

Напомним, на днях в Ставропольском крае сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали членов экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

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Теги: терроризм, Кисловодск, теракт



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