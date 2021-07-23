Пахучие реки: несколько домов и магазин Екатеринбурга заливает фекалиями

В поселке Шарташ на окраине Екатеринбурга жители страдают от коммунальной халатности. Возле домов, расположенных на улицах Искорцев, Проезжей и в Телефенном переулке растекаются реки из жидких отходов. Причина в том, что выгребные ямы частных домов переполняются на протяжении двух лет, а управляющая компания ничего не предпринимает.

Как рассказала корреспонденту Накануне.RU жительница частного дома, расположенного на улице Искорцев, пахучие отходы бегут прямо к ней в огород. "Стоял невыносимый запах. Наш магазин и вовсе чуть ли не топило фекалиями", - рассказала жительница дома, расположенного на улице Искорцев, 21, по имени Руфина.

Один из собеседников Антон заявил о том, что вторая коричневая река с дурным запахом бежит прямо к автобусной остановке на улице Проезжая.

"На помощь нам пришел депутат Григорий Вихарев. Он прислал ассенизатор, и ситуация пришла в норму. Но дома и улицу заливает уже на протяжении более чем полутора лет", - добавил источник.

В управляющей компании "Народная" заявили о том, что к ним заявки от жителей по данному поводу не поступали.

Однако депутат Екатеринбургской гордумы Григорий Вихарев заявил о недобросовестности, по его мнению, управляющей компании "Народная".

"Люди платят коммуналку, а у них не откачивают фекалии. УК "Народная" не выполняет свои обязанности. Жители обращались в жилнадзор и в прокуратуру, и никаких действий не было предпринято. Результат налицо. Это катастрофа при переполнении выгребных ям. Оказывается некачественная помощь. И из-за этого вынуждены всем миром решать проблему. Я связался с замглавы города и прислали машину для откачки. А затопленный фекалиями магазин один на близлежащие улицы", - выразил негодование политик.