23 Июля 2021
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

"Газпром" заявил о готовности транспортировать газ через Украину

Председатель правления российской транснациональной энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер заявил о готовности транспортировать газ через Украину в рамках новых контрактов, но только после 2024 г. Он также добавил, что компания всегда заявляла о готовности продолжить транзит газа, ориентируясь на состояние украинской газотранспортной системы, а также учитывая экономическую целесообразность.

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - заявил Миллер

При этом глава компании назвал "Северный поток 2", в первую очередь, экономическим проектом, цель которого обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. Более того, он способен снизить стоимость газа для потребителей, поскольку транспортный маршрут до Германии уменьшается почти на 2 тыс. км., в сравнении с газотранспортной системой Украины.

Нельзя не отметить и соблюдение всех необходимых экологических требований. Так, по словам главы "Газпрома", выбросы СО2 через "Северный поток 2" в 5,6 раза ниже, чем для украинского маршрута. На это влияют, в том числе, и уменьшение количества компрессорных станций.

"Считаем участие немецких партнеров в такой работе (по продолжению украинского транзита) полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики EC", - добавил Миллер.

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Теги: Газпром. Украина, транзит газа, Миллер



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