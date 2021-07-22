22 Июля 2021
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Митинг перед Музеем революции в Гаване (2021) | Фото: cubadebate.cu

Соединенный штаты ввели санкции против министра обороны Кубы

В рамках "Закона Магнитского" правительство США ввело санкции в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры. Об этом сообщается в заявлении американского минфина. Помимо этого, под ограничения также попадает Национальная специальная бригада, которая входит в состав МВД островного государства.

Данные санкции предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты Америки, а также замораживание активов, попадающих под ограничения лиц.

Напомним, что по мнению Вашингтона именно представители кубинских властей ответственны за подавление недавних протестов, которые прошли на территории сразу 10 муниципалитетов Кубы. За два дня протестов местная полиция задержала несколько десятков человек.

Напомним, на Острове Свободы первые за многие годы начались массовые протесты. Перебои с продуктами и медикаментами, усилившиеся за время карантина и пандемии, охватили всю страну, и протестующие быстро подхватили антикоммунистические лозунги. В Гаване и еще нескольких городах страны прошли массовые шествия, доходившие до драк с полицией. Власти Кубы призвали выходить на улицы сторонников и обвинили в подстрекательстве к беспорядкам американцев.

В США, в свою очередь, отвергли обвинения во вмешательстве в дела Кубы, но заявили о поддержке протестующих.

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Теги: Куба, миноборона, США, санкции



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