22 Июля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
медицина, поликлиника, больница, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Депздрав проверит историю с нижневартовскими медиками, оставившими covid-больного умирать на больничном полу

Жительница Нижневартовска пожаловалась в социальных сетях на действия местным медиков, которые оставили ее отца, больного COVID-19, умирать на больничном полу. Как рассказала югорчанка, у почившего было 90% поражения легких и бригада "скорой помощи" увезла его на КТ, где у него и случилась остановка сердца.

Женщина отметила, что из-за отсутствия у медиков носилок, ее отцу пришлось самостоятельно спускаться с пятого этажа. Спустя 20 минут после реанимации, которая проходила на полу медучреждения, мужчина скончался.

Родные почившего обвиняют медиков в халатности, передает "Нижневартовск Сегодня". Близкие уверяют, что врачи знали о критическом уровне кислорода в крови больного, но при этом не спешили подключать его к ИВЛ. В связи с данным заявлением, департамент здравоохранения начал проверку по факту произошедшего.

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Теги: депздрав, коронавирус, смерть, больничный пол, Нижневартовск



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