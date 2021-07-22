Лукашенко переложил часть президентских функций на местные органы власти и правительство

Глава Белоруссии Александр Лукашенко внес изменения в свой декрет "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь" от 20 марта 1998 г. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе президента.

Таким образом, часть функций Лукашенко как президента, касающиеся приватизации государственной собственности, будет передана местным органам власти и правительству.

"Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству", - сообщает пресс-служба.

Помимо этого, за согласование по акциям ОАО, находящихся в собственности административно-территориальных единиц, также теперь будут отвечать облисполкомы и Минский горисполком.