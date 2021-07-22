22 Июля 2021
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Афины, Греция (2017) | Фото: http://gelio.livejournal.com/

Россияне смогут оформить шенген в Грецию, только купив билеты на прямой рейс в страну

Жители РФ, желающие оформить шенгенские визы в Грецию, должны будут в обязательном порядке предъявить билеты на прямой рейс до страны. Данное требование выпустило Генконсульство Греции, сообщает пресс-служба визового центра страны в России.

В остальном пакет документов остается прежним: анкета, фото, предоплаченная бронь отеля, выписки с банковских карт или справка с работы и так далее. При этом туристы могут предъявить и билеты с пересадками, однако вместе с этим они должны предоставить в визовом центре и убедительную причину приобретения именно этих билетов при наличие прямых рейсов.

Напомним, что начиная с 30 июня все туристы из России, прилетающие в Грецию, должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. При этом, делал ли себе прививку гражданин РФ или нет - значения не имеет.

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Теги: Греция, шенген, билеты, прямой рейс



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