В России снова оштрафовали Twitter. Теперь на 5,5 млн рублей

За отказ Twitter удалять запрещенный в РФ контент, Мировой суд Таганского района Москвы постановил выплатить компанию 5,5 млн руб. штрафа. Об этом сообщает Интерфакс.

Это не первое административное правонарушение компании. Только за этот год Twitter необходимо выплатить штрафы на общую сумму в 33,4 млн руб.

Напомним, что речь идет о ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Согласно информации РКН, соцсеть содержит около 490 материалов, признанных запрещенными на территории России.

Напомним, что в начале месяца суд заблокировал клон Telegram-бота "Глаз Бога", который позволял пользователям по запросу получать личные данные россиян из открытых баз данных.