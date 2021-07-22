22 Июля 2021
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Общество В России
дети (2019) | Фото: Накануне.RU

В Минпросвещения готовы запретить готовые домашние задания

Министерство просвещения России поддерживает борьбу с готовыми домашними заданиями. В ведомстве даже предлагают решить этот вопрос на уровне Госдумы.

Ответсек координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев на слушаниях в Общественной палате России заявил, что "готовые домашние задания стали бичом системы образования". "И этот бич больше бьет по образованию, чем интернет. Идет тупое списывание, а у детей, которые стараются, есть ошибки. Эту тему надо заострить перед министерством и жестко ограничить изготовление и продвижение готовых домашних заданий", - заявил Гусев.

С ним согласился министр просвещения Сергей Кравцов. "Готовые домашние задания – я тут согласен. Репетиторов берут с начальной школы – они решают вместо школьников домашние задания. Закрепление материала не происходит, ребенок приходит в класс неготовый. А это образование не восполняется потом, в отличие от профессионального. Понятно, что это популярный бизнес. Надо вопрос решать на уровне Госдумы. С этим надо разбираться", - заявил министр.

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Теги: готовые домашние задания, минпросвещения, школа



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