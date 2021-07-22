22 Июля 2021
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ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

"Итоговый балл по ЕГЭ попадает в прямую зависимость от материального положения семьи" – эксперт

Родителям выпускников приходится тратить на подготовку детей у репетиторов к ЕГЭ от 2,5 до 24 тыс. руб. в месяц (за три-четыре предмета), посчитали в Институте прогрессивного образования. Глава организации Анна Маркс сообщила на слушаниях в Общественной палате России, что "итоговый балл по ЕГЭ попадает в прямую зависимость от материального положения семьи".

"Многие дети не могут заниматься с репетиторами, но если к ЕГЭ не готовиться отдельно или готовиться только по школьной программе, то сложно поступить в вуз мечты", - отметила Маркс. Она предложила Минпросвещению ввести сертификаты, на которые дети из малоимущих семей тоже могли бы заниматься с репетиторами.

Также Маркс рассказала, что зачастую троечников натаскивают так, что они сдают ЕГЭ лучше отличников, которые выгорают и имеют проблемы со здоровьем при подготовке к экзаменам самостоятельно. Также опросы показали, что 61% школьников начинают подготовку к ЕГЭ не за год, а за два до выпуска, 71% жалуются на нехватку времени.

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Теги: егэ, репетитор, подготовка, выпускники



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