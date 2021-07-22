22 Июля 2021
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Общество В России
Ильназ Галявиев (2021) | Фото: Telegram/Mash

Минпросвету предложили вернуть в школы медиков, чтобы избежать трагедий со "стрелками"

Министерству просвещения России рекомендовали вернуть в школы медиков.

"То, что произошло в Казани и Керчи – неизбежно. Все проверки эти ничего не дадут. Таких детей полно. У нас реально здоровых детей только 12,5%. На первом месте – психоневрологические заболевания. Уже в детском саду можно выявлять это. А сейчас медицина оторвана от школ. Надо возобновить работу психолого-медико-педагогической службы. Но воз и ныне там, и дело даже не в деньгах", - сетует заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на ОНК столицы сообщили, что Ильназ Галявиев, расстрелявший в казанской школе школьников и учительницу, признан невменяемым. Правда, СК позже опроверг эту информацию, сообщив, что психолого-психиатрическая экспертиза еще продолжается. Тем не менее, родственники погибших и пострадавших боятся, что молодой человек может избежать наказания в случае признания невменяемым.

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Теги: минпросвещения, ильназ галявиев, шутинг



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