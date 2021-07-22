В Челябинске задержан управляющий отделением ПФР Виктор Чернобровин

В Челябинске задержан управляющий отделением ПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Напомним, ранее по делу о получении взятке были задержаны и отправлены под домашний арест заместитель начальника регионального отделения ПФР Александр Орехов и начальник административно-хозяйственного отдела Рудольф Зайцев. По версии следствия, 12 июля Орехов получил взятку в сумме более 3 млн руб. от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Он был задержан при получении взятки. Вину в совершении преступления Орехов признал.

Виктор Чернобровин руководит отделением ПФР по Челябинской области с 2006 года. Избирался в Законодательное собрание региона I-VI созывов.