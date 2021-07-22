22 Июля 2021
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

На Ставрополье задержали восемь членов экстремистской организации

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали членов экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

Спецоперация прошла 21-22 июля. Задержаны восемь человек, которые вели пропаганду идей данной организации, а также вовлекали новых адептов, пишет "Интерфакс".

В апреле были задержаны 16 человек из данной экстремистской ячейки. Возбуждено уголовное дело.

В апреле в ФСБ сообщили о задержании в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы. По данным пресс-службы ведомства, они готовили акции вандализма в отношении зданий органов власти.

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Теги: ставропольский край, экстремисты, экстремистская организация



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