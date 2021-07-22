22 Июля 2021
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школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Академик РАО – о законе о просветительской деятельности: "Образованное общество никого не боится"

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург раскритиковал принятый в этом году закон о просветительской деятельности.

"Принятые Госдумой в последнее время законы носят запретительный характер. Один из самых опасных законов – о просветительской деятельности. Это очень опасно. Это введение предварительной цензуры", - отметил Ямбург, выступая на слушаниях в Общественной палате России.

Педагог считает, что на волне такого запретительства под санкции могут попасть, например, так называемые "перевернутые уроки", когда учитель просит учеников перед обсуждением в классе собрать мнения и факты о самых острых событиях истории. И найти эти мнения можно в интернете. "Учитель выступает в роли модератора. Он учит рассматривать систему фактов, отличать фейки. Вырабатывается защита от манипуляций: ничего не принимать на веру, развитие критического мышления. Попытка запретить это все породит недоверие детей к нам. Образованное общество никого не боится, оно открытое", - говорит Ямбург.

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Теги: просветительская деятельность, закон, учитель, педагог



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