Академик РАО – о законе о просветительской деятельности: "Образованное общество никого не боится"

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург раскритиковал принятый в этом году закон о просветительской деятельности.

"Принятые Госдумой в последнее время законы носят запретительный характер. Один из самых опасных законов – о просветительской деятельности. Это очень опасно. Это введение предварительной цензуры", - отметил Ямбург, выступая на слушаниях в Общественной палате России.

Педагог считает, что на волне такого запретительства под санкции могут попасть, например, так называемые "перевернутые уроки", когда учитель просит учеников перед обсуждением в классе собрать мнения и факты о самых острых событиях истории. И найти эти мнения можно в интернете. "Учитель выступает в роли модератора. Он учит рассматривать систему фактов, отличать фейки. Вырабатывается защита от манипуляций: ничего не принимать на веру, развитие критического мышления. Попытка запретить это все породит недоверие детей к нам. Образованное общество никого не боится, оно открытое", - говорит Ямбург.