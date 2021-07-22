22 Июля 2021
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Общество Свердловская область
град, гроза, погода (2015) | Фото:http://vk.com/isashok

Грозы и ветер в Свердловской области задержатся до конца недели

Погода на Среднем Урале не улучшится до конца этой недели. В МЧС выступили с очередным предупреждением.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге из-за сильного ливня с грозой, продолжавшегося в некоторых районах до часа, оказались затоплены улицы, а в одном из ТЦ обрушился потолок. После этого спасатели предупредили уральцев о резком ухудшении погоды в ближайшие дни - до 23 июля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня штормовое предупреждение было продлено. По данным синоптиков, с 23 по 25 июля местами в регионе ожидаются сильные дожди. Также до конца недели прогнозируются грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Напомним, после прошедшего в выходные ливня глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил сделать ливневки в городе по образцу тех, что установлены в микрорайоне Солнечный.

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Теги: грозы, ветер, МЧС, Свердловская область



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