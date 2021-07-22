Грозы и ветер в Свердловской области задержатся до конца недели

Погода на Среднем Урале не улучшится до конца этой недели. В МЧС выступили с очередным предупреждением.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге из-за сильного ливня с грозой, продолжавшегося в некоторых районах до часа, оказались затоплены улицы, а в одном из ТЦ обрушился потолок. После этого спасатели предупредили уральцев о резком ухудшении погоды в ближайшие дни - до 23 июля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня штормовое предупреждение было продлено. По данным синоптиков, с 23 по 25 июля местами в регионе ожидаются сильные дожди. Также до конца недели прогнозируются грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Напомним, после прошедшего в выходные ливня глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил сделать ливневки в городе по образцу тех, что установлены в микрорайоне Солнечный.