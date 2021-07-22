Учителя предупредили власти регионов: "Мы получим взбешенный, ядерный электорат к сентябрю"

Педагоги возмущены случаями давления на учителей, директоров школ и других бюджетников в регионах, когда тех заставляют отчитываться о голосовании или собирать данные о детях, ходивших на митинги, заявил на слушаниях в Общественной палате России заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург.

Он привел в пример ситуацию с увольнением директора школы в Нижнем Новгороде, за которую сейчас пытаются заступиться коллеги. Женщину, "отказавшуюся писать доносы на своих детей", уволили по статье КоАП – без объяснения причин.

"Я не за то, чтобы дети выходили на митинги. Но для этого с ними надо разговаривать, а не запугивать. Директор отказалась писать доносы на своих детей. Кстати, президент к такому не призывает, но получились перегибы на местах. Увещевать тут бессмысленно. Нужно изменить законодательство. Задним числом сейчас ищут нарушения в работе директора, но не могут найти", - отметил Ямбург.

Он отметил, что уволенные по такой причине директора выигрывают суды, но на это уходит время, их места в школах занимают другие. Педагог полагает, что такая ситуация очень раздражает и родителей, и учителей: "Это взбесит родителей и мы получим взбешенный, ядерный электорат к сентябрю".