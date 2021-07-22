Бывший глава Прикамья пообещал "выбить" для региона инфраструктурный кредит

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Москве во время рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым презентовал инфраструктурные проекты, направленные на комплексное развитие территории краевой столицы, создание компактной жилой застройки, организацию удобного транспортного сообщения, обустройство новых мест отдыха и деловой активности. Власти рассчитывают получить под эти замыслы инфраструктурные кредиты, сообщили Накануне.RU в администрации края.

Регион, заявил губернатор, нацелен на создание современной, комфортной среды и безопасных условий проживания во всех территориях Прикамья. В преддверии 300-летия краевой столицы одним из приоритетов является развитие Перми и Пермской агломерации.

"Почти за три века город вырос до одного из самых протяженных мегаполисов страны. При этом исторически он развивался, как индустриальный центр. С этим связан ряд инфраструктурных проблем: множество промышленных зон, высокая доля аварийного жилого фонда, недостаточное количество социокультурных площадок, низкая транспортная доступность. Решить их можно только в комплексе, в том числе с привлечением инвестиций, применением механизма государственно-частного партнерства, использованием возможностей и инструментов, принятых на федеральном уровне. Мы ведем системную работу в каждом из этих направлений", - сказал Махонин.

Губернатор Прикамья представил проекты комплексного освоения территории Центрального рынка и микрорайона Камская Долина с учётом строительство моста через Каму в створе улицы Крисанова, рассказал о планах по созданию "наземного метро" (кольцевой скоростной электрички, связывающий микрорайоны правого и левого берега, подробнее о том, пользуется ли электричка популярностью и что думают о ней пассажиры, читайте в нашем репортаже) и строительству транспортно-пересадочных узлов в основных центрах городской активности.

Особое внимание было уделено реорганизации микрорайона ДКЖ. По словам Дмитрия Махонина, на реализацию данного проекта планируется получить инфраструктурный кредит. В частности, за счёт инфраструктурного кредита планируется построить концертно-спортивный комплекс на 10,5 тыс. зрителей и деловой центр "Пермь-сити".

"На данный момент проект комплексного развития микрорайона находится на стадии разработки градостроительной документации и подготовки земельных участков под будущее жилищное строительство для передачи инвестору. Мы завершаем первый этап возведения улице Строителей, которая обеспечит транспортную доступность территории. Кроме того, нами принято решение о размещении в м/р ДКЖ Пермской краевой музыкальной школы. Сейчас на проект уже выдано положительное заключение регионального Управления государственной экспертизы", – отметил Дмитрий Махонин.

Решетников поручил детализировать проекты к сентябрю, чтобы регион смог заявиться на конкурсный отбор и принять участие в программе.

"Минэкономразвития России со своей стороны окажет региону необходимую поддержку при подготовке заявки на предоставление инфраструктурных кредитов", – резюмировал Максим Решетников.

Министр также поручил департаменту региональной политики провести совместно с региональной командой проработку проектов создания современной инфраструктуры столицы Прикамья.