Случаев заражения коронавирусом у российских спортсменов в Токио нет

Все спортсмены из сборной России, прибывшие на Олимпийские игры в Токио, здоровы. Об этом сегодня заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По его словам, случаев с COVID и иных инцидентов в команде нет.

"Опасения, что кто-то может заболеть, присутствуют, они абсолютно объективны. Мы выстроили максимально возможную систему безопасности, но никто не застрахован от того, что может случиться положительный диагноз COVID", – цитирует слова Поздянкова издание Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что перед вылетом в Токио положительный тест на коронавирус на базе во Владивостоке сдал чемпион Европы по плаванию Илья Бородин. 18-летний россиянин будет вынужден пропустить соревнования.

На сегодняшний день общее число лиц, относящихся к ОИ, у которых тест на коронавирус имеет положительный результат, составляет 91 человек (52 из которых – жители Японии, 39 – иностранцы).

В текущий момент, по словам главы ОКР, 331 член делегации сборной России прибыл в Японию. Из них 193 спортсмена.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Напомним, что российские спортсмены выступят на соревнованиях под нейтральным флагом.