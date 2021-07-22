Представлять Путина на открытии Олимпиады в Токио никто не будет, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российского лидера Владимира Путина на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио никто не будет представлять.

Представитель Кремля напомнил, что из-за пандемии коронавируса введен особый режим проведения Игр, передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента затруднился сказать, будет ли кто-то из официальных лиц представлять Россию на открытии соревнований. Он посоветовал уточнить эти детали в Олимпийском комитете РФ.

Ранее сообщалось, что на открытии Олимпиады в Токио в пятницу, 23 июля, будут присутствовать только 950 официальных лиц. Обычных зрителей на Национальном стадионе при этом не будет из-за антиковидных ограничений.

Из-за пандемии коронавируса численность делегаций на Играх в Токио была максимальна сокращена. Из числа команд убрали всех "необязательных" представителей, например, спортивных чиновников и представителей спонсоров команд, волонтеров и даже членов тренерских штабов, без которых можно обойтись.