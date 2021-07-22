В Югре агрессивно-настроенные селяне прогнали вертолет санавиации, прилетевший за "ковидным" больным

В Ханты-Мансийском районе местные жители прогнали вертолет санавиации, который приземлился недалеко от поселка Селиярово, чтобы забрать пациента с коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик опубликовал в соцсети "Тик-Ток" интернет-пользователь с ником bektime85. На кадрах видно, как из вертолета выходят люди в защитных костюмах и выносят с собой специальный медицинский бокс, предназначенный для переноски больных COVID-19.

Однако к врачам подошел мужчина. Его поведение было неадекватным: он начал кричать на медиков, осыпать их нецензурной бранью и обвинять в том, что они что-то привезли. Врачи пытались объяснить, что приехали за пациентом, но в конечном итоге, медики не стали связываться с агрессивно-настроенным человеком, забрали пустой бокс и улетели.

Несмотря на то, что коронавирус уже стал частью повседневной жизни России и мира, фотографии защитных костюмов и медицинских боксов врачей находятся в открытом доступе, "дремучесть" проявили не только агрессивно-настроенные селяне, но и комментаторы в "Тик-токе". Многие интернет-пользователи, прокомментировавшие видео, считают, что именно таким образом происходит заражение коронавирусом:

"Свои же травят, как можно так продаться?", "Вот так этот вирус распространяют", "Так вот как нас травят", - пишут комментаторы в соцсетях и эти предположения собирают тысячи лайков. Разъяснения от других интернет-пользователей, о том, что это был вертолет санавиации встречают со скепсисом: "давно ли вертолеты стали летать за больными, чтобы спасти кого-то?"

Некоторые интернет-пользователи предлагали даже "поймать врачей" и устроить им "допрос", другие требовали объяснений от полиции, администрации и прокуратуры.

В центре медицины катастроф Югры пояснили, что инцидент произошел еще 1 июля. Врачи прибыли в Селиярово, чтобы забрать пациента - мужчину 1969 года рождения, у которого был коронавирус. В момент, когда врачи выгрузили специализированный бокс и ждали, что им привезут больного, к ним подъехали агрессивно-настроенные местные жители. Врачам пришлось улететь с этой площадки на другую и уже оттуда забрать пациента.