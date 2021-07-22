Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров самолетов, вынужденных кружить над Кольцово из-за тумана

Транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения прав пассажиров в аэропортах Кольцово и Тюмени, где сегодня не могли приземлиться сразу семь самолетов. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия, из-за чего воздушным суднам пришлось кружиться на аэропортом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, из-за тумана пассажирские лайнеры не смогли по расписанию вылететь и приземлиться. Самолетам авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Ред Вингс", "Аэрофлот", "Победа", "Азимут", "Азур Эйр", "Нордавиа" и "ЮТэйр", выполняющим внутренние и международные рейсы, пришлось приземляться на запасных аэродромах в Кургане, Омске, Уфе, Челябинске и Ханты-Мансийске.

После улучшения погодных, условий аэрогавань работает в штатном режиме.

Напомним, что сегодня утром туман в Екатеринбурге стал причиной позднего прибытия в аэропорт сразу 15 рейсов. Вылетели с задержкой 14 рейсов. В настоящее время аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда.