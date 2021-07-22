В Челябинске суд отправил под домашний арест сотрудника отделения ПФР, обвиняемого в получении взятки

Тракторозаводский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику административно-хозяйственного отдела отделения Пенсионного фонда России (ОПФР) по Челябинской области Рудольфу Зайцевау, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Под домашним арестом Зайцев пробудет до 17 сентября.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в размере более 1 млн рублей за совершение в пользу физического лица и возглавляемой им коммерческой организации, действий, входящих в его служебные полномочия.

Ранее был задержан и отправлен под домашний арест заместитель начальника регионального управления ПФР Александр Орехов. По версии следствия, 12 июля обвиняемый получил взятку в сумме более 3 млн руб. от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Он был задержан при получении взятки. Вину в совершении преступления Орехов признал.